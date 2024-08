Die Bundeswehr wird von Montag, 2. September, bis Mittwoch, 25. September, mehrere Übungen im Kreis SÜW abhalten, wie die Kreisverwaltung deren Information weitergibt. Von 2. bis 12. September werden etwa 20 Soldatinnen und Soldatenüberwiegend in den Verbandsgemeinden Annweiler und Bad Bergzabern im Einsatz sein. Die Truppe wird mit vier Kettenfahrzeugen und vier Radfahrzeugen unterwegs sein. Zwischen dem 4. und 25. September werden rund 95 Soldatinnen und Soldaten in jenen beiden Verbandsgemeinden und im Raum Landau-Land mit zwei Hubschraubern und 18 Radfahrzeugen eine Übung absolvieren. Von 2. bis 6. September sind 20 Soldatinnen und Soldaten mit fünf Radfahrzeugen und zwei Flugzeugen im Trifelsland und in Landau-Land unterwegs.