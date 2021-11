Mit 80 Soldaten übt die Bundeswehr von Montag, 29. November, bis Donnerstag, 2. Dezember, im Raum Zweibrücken, Bechhofen, Großbundenbach und Homburg. 20 Soldaten üben am 2. Dezember auch bei Oberauerbach, Lambsborn und Langwieden. Also nicht erschrecken, wenn in der Dämmerung ein dunkel gekleideter Gesell durch Wald und Feld stiefelt. Es handelt sich nicht um den Nikolaus, denn der kommt erst am 6. Dezember.