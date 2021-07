Die Grundsätze, nach denen die Arbeit von Beamten beurteilt wird, müssen in einem Gesetz beziehungsweise in einer Verordnung festgeschrieben werden. Dies hat das Leipziger Bundesverwaltungsgericht dem Land Rheinland-Pfalz auferlegt. Geklagt hatte die Beamtin einer Stadt in Rheinhessen, die sich vergeblich auf zwei Leitungsstellen beworben hatte. Laut Grundgesetz müssen öffentliche Ämter nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vergeben werden. Im Klartext: Befördert werden soll der beste Bewerber. Um ermitteln zu können, wer der geeignetste Kandidat ist, werden Beamte „dienstlich beurteilt“.

„Vielzahl unterschiedlichster Vorgaben“

Das Bundesverwaltungsgericht kritisiert in seinem am Mittwoch veröffentlichten Urteil, dass in Rheinland-Pfalz die Vorgaben für solche „Benotungen“ nur in Verwaltungsvorschriften geregelt ist. Die Folge sei „eine Vielzahl unterschiedlichster Vorgaben“. Dies sei „rechtlich unzureichend“, die Rechtslage müsse entsprechend angepasst werden.