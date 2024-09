Vor dem Start in der Nations League hat Julian Nagelsmann einen neuen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft bestimmt. Der Bundestrainer gab seine Entscheidung am Montag in Herzogenaurach bekannt. Dort bereitet sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auf die Länderspiele am Samstag in Düsseldorf gegen Ungarn und dem darauffolgenden Dienstag in Amsterdam gegen die Niederlande vor.

„Joshua Kimmich ist die Nummer eins“, sagte Nagelsmann während einer Pressekonferenz. Gleichzeitig erklärte er, dass Antonio Rüdiger und Kai Havertz als Ersatz zur Verfügung stehen. Kimmich war im Vorfeld bereits als wahrscheinlichste Lösung beschrieben worden.

Bei der Europameisterschaft im Sommer hatte Ilkay Gündogan die Kapitänsbinde getragen, im Anschluss an das Heimturnier aber seinen Rücktritt erklärt. Neben Gündogan nahmen in Toni Kroos, Manuel Neuer und Thomas Müller weitere verdiente Nationalspieler Abschied.