Bundestrainer Alfred Gislason hat an diesem Dienstag ein 19 Spieler umfassendes Aufgebot nominiert, mit dem die deutsche Handball-Nationalmannschaft in die Vorbereitung auf die EHF EURO 2022 geht. Bereits am Neujahrstag kommt das DHB-Team in Großwallstadt zusammen. Die offizielle Nominierung des EM-Kaders erfolgt am Morgen des 14. Januar, dem Auftaktspieltag der EHF EURO 2022, bei der technischen Besprechung im Spielort Bratislava.

Kreisläufer Johannes Golla wird die Auswahl des Deutschen Handballbundes als Kapitän in die Europameisterschaft führen. Mit 32 Jahren ältester und mit 150 Länderspielen auch nominell erfahrenster Akteur ist mit Patrick Wiencek ebenfalls ein Kreisläufer, jüngste Kraft ist mit dem 21-jährigen Julian Köster vom Zweitligisten VfL Gummersbach auch ein Talent aus dem DHB-Elitekader. Insgesamt neun Spieler des aktuellen Aufgebotes könnten bei der EHF EURO 2022 ihr Debüt bei einer internationalen Meisterschaft erleben. Mit Torwart Andreas Wolff, Julius Kühn, Kai Häfner, Jannik Kohlbacher und Simon Ernst stehen fünf Europameister von 2016 im Team.

Aus dem erweiterten 35er-Kader – der formalen Grundlage für eine Teilnahme an der EHF EURO 2022 – sind Juri Knorr und Fabian Wiede nicht für eine Nominierung verfügbar. Mittelmann Knorr erfüllt die bei diesem Turnier aufgrund der Corona-Pandemie geltenden 2G-Kriterien des europäischen Verbandes EHF nicht, Linkshänder Wiede sagte aus persönlichen Gründen ab. Zuvor hatten bereits Paul Drux in Folge einer Knieverletzung und Patrick Groetzki aus familiären Gründen abgesagt. Hendrik Wagner von den Eulen Ludwigshafen schaffte nicht den Sprung.

Das Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft:

Tor: Joel Birlehm (SC DHfK Leipzig), Till Klimpke (HSG Wetzlar), Andreas Wolff (KS Vive Kielce/POL)

Linksaußen: Lukas Mertens (SC Magdeburg), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen)

Rückraum links: Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Julius Kühn (MT Melsungen),

Rückraum Mitte: Simon Ernst (SC DHfK Leipzig), Julian Köster (VfL Gummersbach), Philipp Weber (SC Magdeburg), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig)

Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen), Djibril M“Bengue (FC Porto/POR)

Rückraum rechts/Rechtsaußen: Christoph Steinert (HC Erlangen)

Rechtsaußen: Timo Kastening (MT Melsungen), Lukas Zerbe (TBV Lemgo Lippe)

Kreis: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Patrick Wiencek (THW Kiel)