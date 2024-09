Bei der Bundestagswahl 2025 will Misbah Khan aus dem Kreis Bad Dürkheim die Landesliste der Grünen Rheinland-Pfalz anführen. Sie bewerbe sich um die Spitzenkandidatur, sagte Khan am Mittwoch gegenüber der RHEINPFALZ.

2021 zog die 34-Jährige zum ersten Mal in den Bundestag ein. Damals kandidierte sie auf Platz 5 der Landesliste und als Direktkandidatin im Wahlkreis Neustadt/ Speyer. Nun hat die bisherige Grünen-Spitzenkandidatin, Tabea Rößner aus Mainz, ihren Rückzug aus dem Bundestag angekündigt. Die Landesliste stellten die Grünen bei der Landesdelegiertenversammlung Anfang Dezember auf.

Misbah Khan ist in Karachi/Pakistan geboren und im Kreis Bad Dürkheim aufgewachsen. Abitur machte sie am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium in Neustadt. Nach dem Studium der Politikwissenschaften und British Studies arbeitete sie in der Landeszentrale für Politische Bildung in Mainz und im Fachbereich religiös begründeter Extremismus des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung. Von 2019 bis 2022 führte Khan zusammen mit Josef Winkler den grünen Landesverband.

Schwerpunkt ist die Innenpolitik

Khans Schwerpunkt im Bundestag sind die Innenpolitik und die Bekämpfung des Rechtsextremismus. Sie hat das Einwanderungsgesetz mitverhandelt, das sie als das „modernste und liberalste“ bezeichnet, das Deutschland je hatte. Auf das jüngst von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorgestellte Sicherheitspaket nach dem Anschlag von Solingen blickt Khan kritisch: „Wir müssen aufhören, Asylpolitik mit Sicherheitspolitik gleichzusetzen. Extremismus und Kriminalität begegnet man am besten mit Prävention, gut aufgestellten Sicherheitsbehörden und schnellen Gerichtsverfahren.“