Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger ist an Covid-19 erkrankt. Das hat Steiniger auf Facebook mitgeteilt. Auf Nachfrage erklärte er, bislang verlaufe die Krankheit mit eher milden Symptomen. Er habe sich zu Hause isoliert. Ärgerlich sei, dass er in dieser Woche eine Reihe von Terminen im Wahlkreis habe absagen müssen wie den Kreistag und den Wurstmarktausschuss in seiner Heimatstadt Bad Dürkheim. Wenn möglich, werde er die Termine nachholen, sobald er wieder gesund ist, so Steiniger.