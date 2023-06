Fast vier von zehn Bundestagsabgeordneten verdienen neben ihren Abgeordnetenbezügen hinzu. Das zeigt eine Auswertung der Nebeneinkünfte der Volksvertreter, die sich auf offizielle Angaben der Bundestagsverwaltung stützt. Die Zusatzeinnahmen sind breitgefächert: Sie resultieren beispielsweise aus der Mitgliedschaft in einem Kreistag über Geschäftsführer- oder Vortragshonorare bis hin zu Gewinnausschüttungen in Millionenhöhe. Brutto-Einnahmekrösus ist Sebastian Brehm (CSU). Die RHEINPFALZ am SONNTAG dokumentiert in einer Grafik die Top 10 der Politiker mit Nebeneinkünften und erläutert diese hintergründig.

Von den 14 pfälzischen Bundestagsabgeordneten haben demnach sieben Nebeneinkünfte. Die höchsten verbuchen Bernd Schattner (AfD) als Betreiber eines Küchenstudios mit 191.000 Euro brutto und Alexander Ulrich (Die Linke) als IG-Metall-Geschäftsführer mit 89.000 Euro brutto sowie Armin Grau als früherer Chefarzt mit 29.560 Euro brutto (bis 15. März 2022).

