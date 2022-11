Der Bundestag hat am Donnerstag mit der Mehrheit der Ampel-Koalition für die Einführung eines Bürgergelds gestimmt. Es soll 2023 die Hartz IV-Leistungen ablösen. Die Regelsätze werden auf 502 Euro im Monat erhöht. In namentlicher Abstimmung votierten 385 Abgeordnete für das Gesetz, 261 stimmten dagegen, 33 enthielten sich der Stimme. Der Bundesrat muss der Reform zustimmen. Die Union hat angekündigt, das Gesetz in der Länderkammer aufhalten zu wollen.

In einer heftigen Debatte hatte sich der Bundestag zuvor mit dem Bürgergeld auseinandergesetzt. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verteidigte das Vorhaben noch einmal deutlich gegen Kritik. Neue Regeln für die Jobcenter sollen dafür sorgen, dass sich die Arbeitslosen stärker auf Weiterqualifizierungen konzentrieren, um langfristig Arbeit zu finden. Anfangs sollen die Jobcenter weniger Sanktionen verhängen als bisher. Die Union sieht darin eine Verringerung der Motivation, Arbeit aufzunehmen.

Umstritten bei der Opposition ist auch eine zweijährige Karenzzeit, in der die Regeln für erlaubte Ersparnisse und die Wohnungsgröße gelockert werden. Der stellvertretende Unionsfraktionschef Hermann Gröhe (CDU) warf der Ampel-Koalition die Verweigerung einer sachlichen Debatte über das Bürgergeld vor. Die Union habe SPD, Grünen und FDP die Gelegenheit gegeben, sich zu korrigieren, sagte er. Diese sei ungenutzt verstrichen.