Nach Jahren der Debatte über das EU-Freihandelsabkommen Ceta mit Kanada hat der Bundestag nun grünes Licht für die Ratifizierung des Vertrags gegeben. Die Fraktionen der Regierung sowie die Union stimmten am Donnerstag für das entsprechende Gesetz, Linke und AfD lehnten es ab. Zuspruch zu Ceta kam aus der Wirtschaft, Verbraucherschützer und die Opposition kritisierten die Regeln.

Ceta ist in der EU seit Jahren teilweise in Kraft, seitdem fielen etwa 98 Prozent aller Zölle zwischen beiden Seiten weg. Ceta gilt derzeit aber nur für die Bereiche der alleinigen Zuständigkeit der EU. Erst wenn alle EU-Staaten das Abkommen ratifiziert haben, erlangen auch Bestimmungen etwa zu Erleichterungen von Investitionen oder zu Finanzdienstleistungen Geltung. In Deutschland stand die Ratifizierung bisher aus, grünes Licht fehlt nun weiterhin aus wichtigen Staaten wie Frankreich und Italien.