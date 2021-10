Auf ihrer konstituierenden Sitzung hat die Landesgruppe Rheinland-Pfalz in der SPD-Bundestagsfraktion den Südpfälzer Abgeordneten Thomas Hitschler einstimmig als Sprecher bestätigt. Tanja Machalet aus Montabaur/Westerwald ist einstimmig als neue stellvertretende Landesgruppensprecherin gewählt worden.

Hitschler führt die Gruppe der rheinland-pfälzischen SPD-Abgeordneten im Bundestag seit 2019 an. Die Landesgruppe Rheinland-Pfalz in der SPD-Bundestagsfraktion bündelt die Interessen des Bundeslandes, hält Kontakt zur Landesregierung, der Landtagsfraktion sowie der Zivilgesellschaft. Für viele Initiativen, Verbände, Unternehmen und Organisationen aus Rheinland-Pfalz sei die SPD-Landesgruppe eine wichtige Gesprächspartnerin in Berlin, teilt Hitschlers Büro mit.