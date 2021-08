Der Bundestag hat dem Einsatz von bis zu 600 Bundeswehrsoldaten bei der Evakuierungsaktion in der afghanischen Hauptstadt Kabul nachträglich zugestimmt. Mit der Mehrheit von 539 Stimmen bei 90 Enthaltungen und neun Gegenstimmen verabschiedete das Parlament das Mandat für die Operation, mit der nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban Deutsche, Helfer der internationalen Truppen und Organisationen sowie wegen ihres Engagements bedrohte Menschen ausgeflogen werden. Das Mandat ist bis zum 30. September befristet. Die Rettungsaktion wird voraussichtlich aber schon bald enden.

Die USA streben einen kompletten Abzug bis zum 31. August, also Dienstag kommender Woche, an. Ohne sie könne die Evakuierungsaktion nicht fortgeführt werden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag nach Beratungen der G-7-Staaten über die Lage in Afghanistan.