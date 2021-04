Die Kosten für Kabelfernsehen sollen künftig nicht mehr über die Mietnebenkosten in Rechnung gestellt werden. Der Bundestag verabschiedete am Donnerstag in Berlin ein Gesetz zur Modernisierung des Telekommunikationsrechts, mit dem der Ausbau des Glasfasernetzes beschleunigt werden soll. Das Regelwerk beinhaltet auch die Abschaffung des sogenannten Nebenkostenprivilegs nach einer zweijährigen Übergangszeit.

Bisher können Mieter aufgrund von Pauschalverträgen der Wohnungsbaugesellschaften zu vergünstigten Preisen einen TV-Zugang nutzen und zahlen die Kosten für Kabel-TV über die Nebenkosten. Es besteht in diesen Fällen allerdings auch keine Möglichkeit, den Anbieter zu wechseln. Nach einer Übergangsfrist bis Ende Juni 2024 sollen solche Verträge nicht mehr auf die Nebenkosten umgelegt werden können. Eine Ausnahme gilt, wenn der Vermieter neue Glasfaserleitungen hat verlegen lassen. Dann hat er die Möglichkeit, ein „Bereitstellungsentgelt“ von 60 Euro pro Jahr und Wohnung zu berechnen. Die Regelung betrifft Millionen Haushalte.