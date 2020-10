Zwischen Speyer und Dudenhofen gibt es während der Herbstferien wegen Kanalsanierungsarbeiten Einschränkungen für den Verkehr. Laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) ist am Montag, 12. Oktober, die Auffahrt auf die B39 in Richtung Neustadt, von der B9 aus Richtung Ludwigshafen kommend, voll gesperrt. Die Umleitung führt über die Ausfahrt Römerberg. Eine weitere Sperrung ist in der zweiten Ferienwoche erforderlich. Das genaue Datum steht noch nicht fest. Während der kompletten Herbstferien steht außerdem auf der B39 von der Anschlussstelle B9 bis zur Abfahrt Dudenhofen-Süd nur eine Fahrspur zur Verfügung. Der Radweg ist ebenfalls voll gesperrt. Die Radwegumleitung ist ausgeschildert und verläuft nördlich über die Wirtschaftswege und -brücke. Ebenfalls für die komplette Ferienzeit ist die B39-Abfahrt Dudenhofen-Süd voll gesperrt. Umgeleitet wird über die Abfahrt Dudenhofen-Nord. Grund für die Sperrungen sind laut LBM Kanalsanierungsarbeiten. Die Arbeiten finden zwar neben der Fahrbahn und auf dem Radweg statt, wegen einzuhaltender Sicherheitsabstände muss aber auch ein Teil der Straße gesperrt werden. Bei der Kanalsanierung wird das Inliner-Verfahren angewandt. Dabei wird über vorhandene Kanalschächte ein in Kunstharz getränkter Textilschlauch in das defekte Entwässerungsrohr eingebracht. Durch Aushärtungs- und Trockenzeiten ergeben sich laut LBM zwischen einzelnen Arbeitsschritte Unterbrechungen.