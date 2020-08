Wegen eines herabhängenden Stromkabels musste die B 48 zwischen Klingenmünster und Waldhambach am Sonntagmorgen voll gesperrt werden. Laut Polizei drückte ein umgestürzter Baum, unmittelbar hinter der Abzweigung von Klingenmünster in Richtung Waldhambach in Höhe der Kaiserbacher Mühle, ein Stromkabel derart über die Fahrbahn, dass ein Unterfahren nicht mehr möglich war. Die Feuerwehr Klingenmünster beseitigte die Gefahrenstelle. Während der Arbeiten musste die Straße von etwa 8.30 bis 9.30 Uhr voll gesperrt werden.