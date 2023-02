Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier führt seine Amtsgeschäfte im März drei Tage lang vom Saarland aus. Wie die RHEINPFALZ erfuhr, kommt er vom 7. bis 9. März nach Völklingen. Der Bundespräsident verlegt seinen Amtssitz von Zeit zu Zeit für ein paar Tage in Regionen des Landes, die entweder eher am Rande der Republik liegen oder denen es nicht so gut geht. Ins Saarland kommt er, weil das Land den Wandel vom Revier der alten Industrie zur Hochtechnologie-Region schaffen will. Das Programm für den Aufenthalt Steinmeiers im Saarland steht offiziell noch nicht fest.