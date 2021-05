Die Stadt Mannheim hat an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen unterschritten. Am 21. Mai liegt der Wert laut RKI bei 93,4. Die Bundesnotbremse wird daher ab Pfingstsonntag, 0 Uhr, für die Stadt außer Kraft gesetzt. Damit entfallen vorerst die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktbeschränkungen werden gelockert.

Treffen im öffentlichen oder privaten Raum von zwei Haushalten mit maximal fünf Personen sind dann wieder möglich. Kinder bis 13 Jahre, genesene und vollständig geimpfte Personen werden in dieser Regel nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

Weitere Öffnungen werden dadurch ebenso möglich. Beispielsweise sind die Reiss-Engelhorn-Museen ab Sonntag wieder für Besucher geöffnet. Mehr Details zu den Öffnungen in baden-württembergerischen Kommunen bei einer Inzidenz unter 100 teilt das Land auf seiner Internetseite (PDF-Datei) mit. Die Bundesnotbremse würde dann wieder in Kraft treten, sobald die Inzidenzwerte an drei aufeinander folgenden Tagen wieder über der Schwelle von 100 liegen.