Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen hat bis zum Comeback des am Knie verletzten Rechtsaußen Alexander Falk (22) eine Ersatzlösung gefunden: Daniel Wernig (32), Trainer des Oberligisten TSG Münster, zuletzt beim Drittligisten HSG Hanau am Ball, zuvor sieben Jahre für den TV Hüttenberg aktiv, hilft bei den Eulen befristet aus. Die TSG, für die Wernig zu glorreichen Zweitliga-Tagen spielte, stimmte dem Wunsch der Ludwigshafener „in sportlicher Verbundenheit“ zu, sagte Vereinschef Peter Schreiber. „Es ist ein Freundschaftsdienst“, sagt Daniel Wernig, dankbar für das Entgegenkommen seines Vereins. Dort sieht er sich durch seinen Co-Trainer entlastet. Am Samstag (16 Uhr) beim Eulen-Test gegen Zweitligist SG BBM Bietigheim gibt Wernig sein Debüt. „Mir ist es wichtig, dass wir auf der Position eine Alternative haben, und wenn es nur für ein paar Minuten ist, damit Pascal Durak auch mal durchschnaufen kann“, sagt Eulen-Trainer Ben Matschke, der durch den früheren Jugend- und Junioren-Nationalspieler auch einen wichtigen Faktor in Sachen Trainingsqualität ausmacht. „Daniel bringt Entlastung für Pascal. Er hat Routine, kennt seine Rolle und macht sich keinen Kopf“, sagt Matschke mit Blick auf den Ex-Hüttenberger.