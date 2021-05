Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen muss beim wichtigen Spiel gegen den HC Erlangen auf Spielmacher Dominik Mappes verzichten (Sonntag, 16 Uhr). Er hat Knieschmerzen, heißt es von Vereinsseite. Dagegen ist Gunnar Dietrich wieder fit. Der Kapitän fehlte zuletzt in Flensburg. Auf die Rückkehr des Kapitäns baut auch der junge Jannek Klein: „Günnes tut uns speziell in der Abwehr gut!“ Die Partie in der „Arena Nürnberger Versicherungen“ leiten zwei Schwestern, Tanja Kuttler (Meckenbeuren) und Maike Merz (Oberteuringen).

Starke Erlanger

„Erlangen ist auf einem guten Weg. Die sind gerade richtig gut drauf, das ist an sich ein ungünstiger Moment für uns“, sagt Eulen-Coach Ben Matschke über den Tabellenzwölften. „Aber unabhängig davon: Wir müssen uns auf unser Spiel konzentrieren, wir müssen es wollen“, betont der Trainer. Er sieht seine Mannschaft optimal vorbereitet und eingestellt, hoch konzentriert im Training. „Es geht darum, unsere Stärken auszuspielen, dran zu bleiben“, setzt Matschke auf Plantreue und Entschlossenheit.