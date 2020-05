Am morgigen Donnerstag sollten die 36 Profiklubs der Bundesliga über die Frage des Auf- und des Abstiegs im Falle eines Saisonabbruchs entscheiden. Laut Medienberichten wurde diese Entscheidung vertagt, weil es bei einer Videokonferenz am Mittwochvormittag zu heftigen Debatten über die Auf- und Abstiegsfrage gekommen war. Der Antrag des DFL-Präsidiums sieht vor, dass das Prinzip eines sportlichen Auf- und Abstiegs zwischen der ersten und der Zweiten Bundesliga, sowie der Zweiten Bundesliga und der Zweiten Liga weiter gelten solle, auch wenn die Saison vorzeitig abgebrochen werden sollte. Auch an der Anzahl von jeweils 18 Klubs sollte festgehalten werden.

