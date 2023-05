Hertha BSC steht als erster Absteiger aus der Fußball-Bundesliga fest. Die Berliner kamen am 33. Spieltag gegen den VfL Bochum nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und besiegelten damit den siebten Bundesliga-Abstieg der Klub-Geschichte. Tousart traf in der 64. Minute zur Berliner Führung, der Ausgleich für Bochum, der den Abstieg der Hertha besiegelte, fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Keven Schlotterbeck.

Bochum indes darf durch das Unentschieden in Berlin weiter auf den Klassenverbleib hoffen – genauso wie Schalke 04 nach einem emotionalen Punktgewinn. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis erkämpfte sich im aufgeladenen „Endspiel“ gegen Eintracht Frankfurt nach Rückstand noch ein 2:2 (1:1). Damit sind die Königsblauen 16., der VfB Stuttgart kann aber am Sonntag vorbeiziehen.

So gut wie gerettet ist derweil die TSG Hoffenheim nach einem 4:2-Sieg gegen Champions-League-Aspirant Union Berlin. Zwar könnte Schalke am letzten Spieltag noch auf genauso viele Punkte kommen, doch Hoffenheim hat das deutlich bessere Torverhältnis und darf mit einer weiteren Bundesliga-Saison planen, die Abstiegsangst ist nur noch theoretischer Natur.