Die Eulen Ludwigshafen werden ihr erstes Heimspiel in der aktuellen Handball-Bundesliga-Saison gegen die Rhein-Neckar Löwen am Dienstag, 19 Uhr, vor 500 Zuschauern austragen. Das hat die Stadt Ludwigshafen am Freitag entschieden. Die Zahl ist das Ergebnis der aktuellen Inzidenz unter 20 in Ludwigshafen und der 5-Tagesregelung nach den Vorgaben der zuständigen Behörden. Der Entscheid gilt aufgrund der dynamischen Regelung zunächst nur für das mit Freude und Spannung erwartete Derby. Die Eulen haben rund 1100 Dauer- und VIP-Karten abgesetzt. Bei der Ticketverteilung für das Derby ist den Verantwortlichen wichtig, „für eine faire Aufteilung zwischen den Inhabern von VIP-Karten und Inhabern der Dauerkarte Plus zu sorgen“, versichert Lisa Heßler, die Geschäftsführerin und bittet gleichzeitig um Verständnis aller für die aktuelle Situation. Die Tickets werden per Mail zugestellt.

„Natürlich hätte ich mehr Zuschauer gewünscht, am liebsten um die 1000, aber ich sehe die Entscheidung als Schritt voran und hoffe, dass es am Dienstag, wie beim Test gegen Bietigheim, auch sehr gut funktioniert, die Besucher genauso diszipliniert sind und wir dann in den kommenden Heimspielen gegen Magdeburg und Hannover mehr Zuschauer in der Eberthalle begrüßen dürfen“, sagt Lisa Heßler.