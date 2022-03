Am Montagnachmittag, 21. März, werden Landesregierung und Polizisten zu einem offiziellen Gedenken für die beiden am 31. Januar bei Ulmet getöteten Polizisten in die Fritz-Wunderlich-Halle nach Kusel kommen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser wird laut rheinland-pfälzischem Innenministerium erwartet. Angekündigt sind Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz. Unter den rund 500 geladenen Gästen sind laut Polizei die Familien der Getöteten, enge Wegbegleiter sowie Polizei-Delegationen aus dem gesamten Bundesgebiet. Abschied von dem getöteten Polizeibeamten und der Anwärterin werden außerdem der Inspekteur der Polizei Rheinland-Pfalz, Jürgen Schmitt, der Präsident des Polizeipräsidiums Westpfalz, Michael Denne, sowie der Leiter der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz, Uwe Lederer, nehmen. Auch Vertreter der französischen und luxemburgischen Polizei sowie Verantwortliche der US-Streitkräfte werden in Kusel erwartet.