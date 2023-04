Mit einer besonderen Attraktion ist die Freinsheimer Gärtnerei Weilbrenner bis zum 8. Oktober auf der Bundesgartenschau in Mannheim vertreten: fleischfressende Pflanzen. Wie viele seiner Karnivoren er ab Freitag bei der Bundesgartenschau präsentieren wird? Da muss Bernd Weilbrenner passen. Nach kurzem Überlegen stellt er lachend fest: „Viele. Ziemlich viele.“ Bei der Buga gehört der Freinsheimer, der die Firma Weilbrenner 1983 gegründet hat, fast schon zur Grundausstattung: Seit 1991 ist er bei jeder mit seinen fleischfressenden Pflanzen, auch Karnivoren genannt, dabei. Für seine Züchtungen ist er schon mehrmals ausgezeichnet worden.

Die Bedeutung der Buga für ihn beschreibt der Karnivoren-Experte so: „Es ist für das Publikum einfach interessant, die Vielfalt dieser Pflanzen zu sehen und vor Ort erklärt zu bekommen, wie sie ihre Nahrung fangen und gepflegt werden. Stehen sie später im Baumarkt vor einem Exemplar, sagen sich die Leute vielleicht: Hey, die kennen wir doch von der Buga, lass uns mal eine kaufen! Wir machen also eine Art Grundwerbung für die Pflanzen.“

