Die Deutsche Bundesbank hat ihre Konjunkturprognose für dieses und nächstes Jahr heraufgesetzt und erwartet einen „starken Aufschwung“ der deutschen Wirtschaft. Die Zentralbank der Bundesrepublik erwartet für 2021 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,7 Prozent und für 2022 von 5,2 Prozent. Im Jahr 2023 rechnet die Bundesbank mit einem Anstieg von 1,7 Prozent, wie sie am Freitag mitteilte. In ihrer Prognose Mitte Dezember war die Bundesbank noch von einem Anstieg der Konjunktur von 3 Prozent in diesem und 4,5 Prozent im nächsten Jahr ausgegangen. „Die deutsche Wirtschaft überwindet die pandemiebedingte Krise“, erklärte Bundesbankpräsident Jens Weidmann. „Starke Aufholeffekte“ seien vor allem im Dienstleistungssektor und beim privaten Konsum zu erwarten.