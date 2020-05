Deutschlands Unternehmen haben in der Corona-Krise bis zum 26. April für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Diesen Rekordwert gab die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg bekannt. Derweil stieg die Zahl der Arbeitslosen im April wegen der Corona-Krise um 308.000 auf 2,6 Millionen Menschen. Die Arbeitslosenquote stieg damit saisonuntypisch um 0,7 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mit. Auch auf dem rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt zeigen sich die Auswirkungen der Corona-Krise deutlich.