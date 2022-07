„Die Menschen haben nicht in großer Zahl sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen aufgegeben.“ Das sagt Heidrun Schulz zu den Folgen der Pandemie für den Arbeitsmarkt. Sie ist Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. „Da muss man sehr genau hinschauen, wenn man sagt: Die Arbeitskräfte sind verschwunden“, erklärte Schulz gegenüber der RHEINPFALZ am SONNTAG. „In bestimmten Bereichen haben uns schon vor Corona die Fachkräfte gefehlt: in Hotels und Gaststätten zum Beispiel, im Handwerk.“ In der Pflege dagegen sei die Beschäftigung in Zeiten der Pandemie sogar gestiegen, sagt Schulz.

Fakt ist aber auch: In Rheinland-Pfalz fehlen weiterhin Zehntausende Fachkräfte: Im Juni waren 27.400 offene Stellen für Fachkräfte gemeldet, knapp 28,7 Prozent mehr als noch im Juni 2020. Allerdings ist die Gesamtbeschäftigung während der Pandemie gestiegen: um 1,7 Prozent. Deutlich zurückgegangen ist die Anzahl der Mini-Jobber.

Das ganze Interview mit Heidrun Schulz finde Sie hier:

„Ja, wo sind die denn alle?“