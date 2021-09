Homosexuelle Männer, die in einer festen Paarbeziehung leben, können künftig einfacher Blut spenden. Einen entsprechenden Beschluss hat die Bundesärztekammer gefasst, teilte sie am Freitag in Berlin mit. Bislang gab es ein sogenannte Rückstellungsfrist für diese Gruppe. Männer, die Sex mit Männern hatten, mussten zwölf Monate enthaltsam gelebt haben, bevor sie Blut spenden dürfen. Dies entfällt künftig auch für bisexuelle Männer. Zur Begründung heißt es, dass von dieser Gruppe kein grundsätzliches Risiko ausgehe. Zugleich verkürzt sich die Rückstellungsfrist für Menschen „mit sexuellem Risikoverhalten“ künftig von zwölf auf vier Monate. Begründet wird es damit, dass spätestens nach vier Monaten Infektionen mit Hepatitis B, Hepatitis C und HIV sicher ausgeschlossen werden könnten. Zu sexuellem Risikoverhalten zählt etwa der Sexualverkehr mit einer Transperson oder zwischen Frau und Mann mit häufig wechselnden Partnern oder Partnerinnen sowie Sexualverkehr zwischen Männern mit einem neuen Sexualpartner oder mehr als einem Sexualpartner. Epidemiologische Daten zeigten, dass diese Verhaltensweisen mit einem hohen Risiko für den Erwerb von transfusionsrelevanten Erregern einher gehen. Die Wissenschaftler betonten, dass damit keine Bewertung der sexuellen Orientierung vorgenommen werde.

Seit der Aids-Krise in den 80er-Jahren war es Männern, die Sex mit Männern haben, zunächst verboten, Blut zu spenden. Seit 2017 durften schwule, bisexuelle und transsexuelle Männer zwar wieder Blut spenden, aber nur nach einer Wartefrist von zwölf Monaten seit dem letzten Sexualverkehr.