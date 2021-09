Die Stadt Edenkoben und die Gemeinde Maikammer wünschen, dass ein saisonal zwischen Neustadt und Bundenthal-Rumbach in der Südwestpfalz verkehrender Ausflugszug auch an ihren Bahnhöfen Halt macht. Doch daraus wird erst mal nichts. Laut der DB Regio sind bis Dezember 2023 keine Änderungen beim vor allem bei Wanderer beliebten „Bundenthaler“ vorgesehen. Sie fährt den Zug im Auftrag des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz (ZSPNV) Süd. Dessen Verbandsdirektor kündigt jedoch Änderungen ab 2024 an. Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier.