Bund und Länder wollen gemeinsam die Grundlagen zur Nutzung von Anwendungen Künstlicher Intelligenz (KI) im Bereich der Justiz entwickeln. Mit vom Bund zugesagten finanziellen Fördermitteln für Digitalisierung sollten etwa eine „technische Infrastruktur für die Nutzung von KI-Anwendungen in der Justiz“ geschaffen sowie ein eigenes „KI-Sprachmodell“ für diesen Bereich entwickelt werden, beschloss die Justizministerkonferenz nach Angaben von Bund und Ländern am Donnerstag bei ihrer Frühjahrstagung in Berlin.

Der Bund stellt den Ländern laut früherem Beschluss bis 2026 bis zu 200 Millionen Euro für die Digitalisierung im Justizbereich zur Verfügung, die Verwendung der Mittel wird in der Justizministerkonferenz koordiniert. Diese tagt noch bis Freitag in Berlin. Bereits im März verabredete die Konferenz erste prioritäre Förderbereiche, mit dem Beschluss vom Donnerstag wurden weitere festgelegt. Der Bundestag muss die Mittel allerdings noch freigeben.