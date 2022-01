[Aktualisiert 16.30 Uhr] Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten haben sich am Freitag bei ihren Beratungen zur Eindämmung der Pandemie auf neue Quarantäneregeln geeinigt. Das hat Scholz am Nachmittag bekanntgegeben. Demnach sollen die Quarantäne für Kontaktpersonen und die Isolierung Infizierter verkürzt und vereinfacht werden.

Bisher kann Quarantäne und Isolierung je nach Virusvariante, Impf- und Genesenenstatus für bis zu 14 Tage gelten. Wenn es sich etwa um Omikron handelt, gibt es auch für Geimpfte keine Ausnahmen.

Keine Quarantäne für geboosterte Kontaktpersonen

Nach dem Bund-Länder-Beschluss werden Kontaktpersonen von der Quarantäne ausgenommen, wenn sie eine Auffrischungsimpfung (Booster) haben, frisch doppelt geimpft sind, geimpft und genesen sind oder frisch genesen. Für alle Übrigen sollen Isolation beziehungsweise Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen enden. Infizierte und Kontaktpersonen sollen sich aber nach sieben Tagen durch einen PCR-Test oder einen zertifizierten Antigen-Schnelltest mit Nachweis „freitesten“ können. Damit soll auch die Arbeitsfähigkeit in der kritischen Infrastruktur gesichert werden, also etwa im Gesundheitswesen, bei Polizei oder Feuerwehr.

Außerdem sind sich Bund und Länder einig über die deutschlandweite Einführung der 2G-plus-Regelung in der Gastronomie.