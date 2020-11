[Aktualisiert 22.03 Uhr] Der geltende Teil-Lockdown in der Corona-Pandemie mit der Schließung von – unter anderem – Restaurants, Theatern und Freizeiteinrichtungen wird verlängert. Das teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochabend nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder mit. Nach dem Beschluss von Bund und Ländern gelten die Maßnahmen weiter bis zum 20. Dezember.

Merkel sagte in der Pressekonferenz nach den Beratungen, man gehe davon aus, dass die Maßnahmen darüber hinaus bis Januar 2021 verlängert werden müssen. „Wir brauchen noch einmal eine nationale Kraftanstrengung“, sagte Merkel. Es komme auf jeden und jede Einzelne an.

Die Kontaktbeschränkungen werden nochmals verschärft. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten auf maximal fünf Personen aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt begrenzt. Kinder bis 14 Jahre fallen nicht unter die Regelung.

Über Weihnachten werden die strengen Kontaktbeschränkungen gelockert. Vom 23. Dezember bis längstens 1. Januar dürfen sich maximal zehn Personen treffen, Kinder bis 14 Jahre fallen nicht unter die Regelung. Das geht aus dem Beschlusspapier von Bund und Ländern hervor. Schleswig-Holstein hält an seinen eigenen Kontaktregelungen fest.

Im Einzelhandel ist ein abgestuftes Verfahren geplant. So soll künftig gelten, dass sich in Geschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern höchstens eine Person pro 10 Quadratmetern Verkaufsfläche befinden soll. In Geschäften mit einer Verkaufsfläche ab 801 Quadratmetern höchstens eine Person pro 20 Quadratmetern.

Bei besonders extremen und zusätzlich diffusen Infektionslagen, das heißt bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen binnen sieben Tagen, sollen die Maßnahmen verschärft werden. Aktuelle betreffe das 32 Kreise in der Bundesrepublik. In Schulen sollen weitergehende Maßnahmen wie Wechselunterricht dann „schulspezifisch“ ab Jahrgangsstufe acht umgesetzt werden, so Merkel.

Die Bundesregierung wolle mit Religionsgemeinschaften das Gespräch suchen: Es solle keine Großveranstaltungen beim Weihnachtsfest geben.

Bund und Länder: Schulen und Kitas bleiben offen

Schulen und Kitas in Deutschland sollen in der Corona-Pandemie auch weiterhin grundsätzlich geöffnet bleiben. „Das Offenhalten von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen hat höchste Bedeutung. Kinderbetreuungseinrichtungen (Kitas, Kinderkrippen, Kindergärten, Kindertagespflege, Horte etc.) und Schulen bleiben geöffnet“, heißt es im gemeinsamen Beschlusspapier von Bund und Ländern. Mit Blick auf die Schulen wird betont, das Recht auf Bildung könne am besten durch Lernen und Lehren in Präsenz gewährleistet werden.