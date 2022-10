Die Kinoprogrammpreise des Bundes sind vergeben worden. Das Union-Studio für Filmkunst in Kaiserslautern erhielt 12.500 Euro, darunter 7500 Euro fürs Jahresprogramm und 5000 Euro für das Kurzfilmprogramm. Das Roxy in Neustadt erhielt 7500 Euro für sein Jahresprogramm. Odeon und Atlantis in Mannheim erhielten ebenfalls je 7500 Euro. Da Bali-Kino in Alzey bekam 2500 Euro für sein Kinder- und Jugendfilmprogramm. Das Kino Schauburg in Karlsruhe erhielt insgesamt 20.000 Euro Fördergeld.