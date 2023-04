Wohin mit den Millionen?

Kaiserslautern bekommt 4,3 Millionen Euro vom Land für den Klimaschutz. Was konkret umgesetzt wird, ist noch offen. Eine Prioritätenliste existiert. Auch Bürger sollen profitieren. Zum Artikel

Tausende lassen sich von der Buga betören

Jahrelang wurde ihr entgegengefiebert, nun hat die Bundesgartenschau in Mannheim ihre Pforten geöffnet. Zu Beginn lockt sie nicht nur mit Blütenpracht und Bundespräsident, sondern auch mit überraschenden Erlebnissen und Entdeckungen für große und kleine Besucher. Zum Artikel

Ein U-Boot wird kommen – und für Proteste sorgen

Das U-Boot U17 von der Bundesmarine soll am 17. Mai im Naturhafen und vier Tage darauf im Technik-Museum Speyer ankommen. Bis es so weit ist, sind noch einige Herausforderungen zu meistern. Zu technischen Hürden kommen rechtliche. Außerdem regt sich nach der Abholzung eines Auwaldbereichs Widerstand in Teilen der Bevölkerung. Zum Artikel

„Dass jemand uns so das Messer in den Rücken stößt“

Leiharbeit sei „gefährlich für das Leben der zu Pflegenden“ – die Aussage des Präsidenten der Landespflegekammer stößt auf heftigen Widerspruch. Ein Krankenpfleger und der Chef einer Leiharbeitsfirma gehen mit der Berufsvertretung hart ins Gericht. Zum Artikel

Automatensprengungen: Sparkasse weist Forderungen der Politik zurück

Der Druck wächst: Angesichts zahlreicher Sprengungen von Geldautomaten – wie zuletzt Mitte März im SB-Standort der Sparkasse Vorderpfalz im Rheingönheimer Rewe-Einkaufszentrum – fordern die Innenministerien von Bund und Ländern von der Bankenbranche sofortige Investitionen in Schutzmaßnahmen. So reagiert die Sparkasse darauf. Zum Artikel

„Wein am Dom“: Das sind die prämierten Weine

Die Verbrauchermesse „Wein am Dom“ ist eröffnet. Kurz vor dem offiziellen Start sind in Speyer am Morgen die Sieger der Wein-Prämierung geehrt worden. Zum Artikel

Gericht setzt Abschussbefehl für „Problembärin“ aus

Ein italienisches Gericht hat den Abschussbefehl für „Problembärin“ JJ4 in der norditalienischen Provinz Trentino ausgesetzt – mit einer Frist. Danach soll es eine Anhörung vor dem Gericht geben, um über das Schicksal des Bärenweibchens zu entscheiden. Zum Artikel

Tarifkonflikt: Schlichter machen Kompromiss-Vorschlag

Die Schlichtungskommission im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat einen Vorschlag gemacht. Das beendet noch nicht den Konflikt – erhöht aber den Druck auf die beteiligten Parteien, sich zu einigen. Zum Artikel

Technik: Nicht im Sinne des Erfinders

Oft setzen sich die besten oder nachhaltigsten Technologien nicht durch. Das hängt auch davon ab, welche Zukunft sich eine Gesellschaft vorstellt. Zum Artikel

Trotz Preisanstieg: Kunden halten Eisdielen die Treue

Die neue Speiseeis-Saison hat mit Preiserhöhungen begonnen. 1,50 Euro für eine Kugel sind keine Seltenheit mehr. Die Eiscafé-Betreiber setzen auf das Verständnis ihrer Kunden und auf zusätzliche Sorten. Zum Artikel