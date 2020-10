Wer sich in Rheinland-Pfalz mit falschen Kontaktdaten in eine Corona-Gästeliste einträgt, muss künftig mit 150 Euro Bußgeld rechnen. Das hat der Ministerrat am Dienstag in Mainz entschieden. Die neue Regelung gilt von diesem Samstag an, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Wer sich in Rheinland-Pfalz nicht an die Maskenpflicht hält, muss 50 Euro bezahlen.