Veranstaltungsmarathon mit Mandelblütenfest: Wetter mau, Umsätze gut

Alle Veranstalter sind zufrieden. Das Mandelblütenfest zu entzerren und am zweiten Wochenende mit anderen Angeboten zu kombinieren, scheint viele Gäste überzeugt zu haben. Am Sonntag ist es in und um Neustadt voll, das Wetter spielt kaum eine Rolle. Zum Artikel

Hart, aber fair: Der Richter im Verfahren gegen Trump

Am New Yorker Strafgericht soll Donald Trump am Dienstag die Anklageschrift verlesen werden. Der zuständige Richter Juan Merchan hatte bereits mit dem Trump-Kosmos zu tun. Der Ex-Präsident pöbelt schon jetzt gegen den Juristen. Zum Artikel

Unverpackt-Laden möchte Käufern auf die Sprünge helfen

Dem „Derkemer u(n)verpackt“ geht es wirtschaftlich nicht besonders gut. Inhaberin Miriam Baßler macht sich Sorgen um ihre Zukunft. Ein Einkaufsabonnement soll aus der Misere helfen. Zum Artikel

Drohen im ärztlichen Bereitschaftsdienst wieder Warteschlangen?

Es war der Aufreger „zwischen den Jahren“: Vor der Notdienstzentrale in Landau standen Patienten Schlange. Der Bereitschaftsdienst war überlastet, es gab teils stundenlange Wartezeiten. Die Südpfalz-Docs würden gerne etwas Neues ausprobieren. Zum Artikel

Die Aufholjagd des FCK: Ein Novum in der Zweiten Liga

Die Roten Teufel schreiben sich mit dem 2:2 gegen Heidenheim in die Geschichtsbücher ein. Dass sie zum vierten Mal in Folge nicht siegen, wird zur Nebensache. Zum Artikel

Pfälzer Luft kann auf dem Land schlechter sein als neben Industrieanlagen

Ist die Luft mitten im Pfälzerwald und auf den Höhen des Nordpfälzer Berglands besonders gut? Ist sie im Rheingraben, in direkter Nähe der Industrie, besonders schlecht? Wer einen Atmosphärenforscher befragt, erhält eine verblüffende Antwort. Zum Artikel

Brutale Schläger festgenommen

Zwei brutale Schläger sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag festgenommen worden. Vor einem Lokal in der Weinstraße in Bad Bergzabern schlugen die beiden so lange auf einen 39-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern ein, bis dieser stürzte und mit dem Kopf gegen die Hauswand prallte. Zum Artikel

Feldberegnung: Landwirte sollen für Wasser aus Brunnen zahlen

Bauern sollen für das Wasser aus ihren Brunnen bezahlen, mit denen sie ihre Felder beregnen. Dazu will sie die Landesregierung verpflichten. Betroffen wären vor allem Landwirte in der Südpfalz. Die sind nicht begeistert. Zum Artikel

Aus Ärger: Ex-Bundestagsabgeordnete wechselt CDU-Kreisverband

Die frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer ist seit wenigen Wochen Mitglied des CDU-Kreisverbandes Zweibrücken. Sie hat sich sehr über die Südwestpfalz-CDU geärgert. Zum Artikel