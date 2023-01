Der Täter ist „brutal“ vorgegangen, sagt die Polizei: Aus einer Personengruppe heraus hat in der Nacht auf Sonntag in der Kaiserslauterer Schneiderstraße ein Unbekannter einen 19-Jährigen angegriffen, der gerade sein Handy aus dem hellblauen Sportwagen seiner Mutter holen wollte. Die Beamten berichten: Der Kriminelle brachte sein Opfer mit Schlägen und Tritten zu Boden, nahm ihm dann seinen Schlüsselbund samt Autoschlüssel weg. Als sich eine Gruppe Unbeteiligter näherte, floh der Angreifer zu Fuß. Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern unter Telefon 0631 3692620 melden.