Nach einer brutalen Attacke auf Polizisten in Andernach (Kreis Mayen-Koblenz) wird gegen den mutmaßlichen Täter wegen versuchten Totschlags ermittelt. Ein 36-jähriger Beamter hatte durch einen wuchtigen Tritt gegen den Kopf mehrere Brüche im Gesicht und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten, er ist mittlerweile aber von einer Intensiv- auf eine normale Krankenhausstation verlegt worden. Einem weiteren Polizisten soll der 29-jährige Verdächtige mit einem Faustschlag die Nase gebrochen haben. Angerückt waren die Einsatzkräfte in der Nacht von Freitag auf Samstag, um eine Schlägerei in einer Kneipe zu beenden.

