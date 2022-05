In der Nacht auf Samstag ereignete sich in Annweiler ein Vorfall, der für Aufruhr sorgte. Ein Mann erlitt einen Kieferbruch und weitere Verletzungen. In den sozialen Netzwerken verbreitete sich die Meldung viele hundertmal, dass der Mann „brutal zusammengeschlagen und einfach liegen gelassen“ wurde. Doch was steckt wirklich dahinter? Wir haben bei der Polizei nachgefragt. Wie diese die Ereignisse der Nacht einschätzt, erfahren Sie im ausführlichen Artikel.