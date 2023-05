Eine Bruchlandung hat ein Segelflieger am Sonntag gegen 13.50 Uhr in einem Wingert bei Grünstadt-Sausenheim hingelegt. Nach Polizeiangaben wollte der 35-Jährige eigentlich zum Flugplatz in Quirnheim, doch es fehlte ihm an Aufwind. Also versuchte er, auf einem Feldweg in der Nähe der A6 zu landen. Dabei verhedderten sich seine Tragflächen in Metall-Weinbergpfählen. Sein Segelflugzeug drehte sich und blieb im Wingert liegen. Der Pilot konnte sich aus dem Cockpit befreien und blieb unverletzt, er wurde sicherheitshalber trotzdem für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Sein Flieger musste mit einem Kran geborgen werden, die Beamten gehen von einem Sachschaden im fünfstelligen Bereich aus. Und den Flurschaden an den Weinstöcken beziffern sie auf etwa 2000 Euro.