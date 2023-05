Für einzelne Konzerte auf der Europa-Tournee des US-Rockstars Bruce Springsteen werden zusätzliche Tickets angeboten. Extra-Karten seien für die Auftritte in Düsseldorf (21. Juni) und Wien (18. Juli) verfügbar, teilte der Veranstalter Live Nation mit. Am Hockenheimring, wo „The Boss“ am 21. Juli spielt, gingen außerdem nun „Front-of-Stage“-Eintrittskarten für den Bereich direkt vor der Bühne in den Verkauf. Zwei Prozent aller Karten für den Gig waren gestern noch verfügbar. Insgesamt seien die Konzerte in Deutschland und Wien bis auf Restkarten ausverkauft. Springsteen und seine „E Street Band“ haben ihre Europa-Tournee Ende April in Barcelona gestartet. Bis Ende Juli sind nach Angaben des Veranstalters insgesamt 31 Konzerte geplant, darunter vier in Deutschland. Danach tourt der 73-Jährige weiter durch die USA und Kanada.