Brisanter Chat

Ein Chatverlauf offenbart, wie wenig die Landesregierung über das Geschehen in der Nacht der Flutkatastrophe wusste. Über die damalige Umweltministerin Spiegel heißt es: „Sie ist ja echt ein bisschen nervös.“ Zum Artikel

Die Sirene kommt bald aufs Handy

Im Katastrophenfall soll die Bevölkerung auch über den Mobilfunk gewarnt werden. Die Mobilnetzbetreiber müssen die sogenannte Cell-Broadcast-Technologie innerhalb eines Jahres in ihre Netze einbauen. Zum Artikel

1600 Hinweise auf Internet-Hetze

In den drei Wochen nach den Polizistenmorden im Kreis Kusel hat die Ermittlungsgruppe „Hate Speech“ mehr als 1600 Hinweise auf Hass und Hetze im Internet im Zusammenhang mit der Tat festgestellt. Zum Artikel

Russland-Ukraine-Krise

Erneuter Angriff auf Internetseiten, Ausnahmezustand, Sondergipfel: Die Entwicklungen im Liveblog

Fußballgroßer Tumor

Es grenzt an ein Wunder, dass der kleine Carl noch lebt. Der Fünfjährige hatte einen hochaggressiven Tumor von der Größe eines kleinen Fußballs in seinem Brustkorb. Komplizierte Operationen und leidvolle Therapien haben das Leben des Kindes gerettet. Hoffentlich. Zum Artikel

Reichsbürger: Aufwind in der Vorderpfalz?

An Bushaltestellen, an einer Schule und in zahlreichen Briefkästen sind in den zurückliegenden Tagen in Frankenthal anonyme Flugblätter aufgetaucht. Dahinter sollen Anhänger der Reichsbürgerbewegung stecken. Zum Artikel

Zwischen Fürsorge und Frust

Schweres Long-Covid macht einen normalen Alltag unmöglich. Das setzt den Betroffenen zu, aber auch deren Angehörige leiden mit. Ein Ehemann aus der Südpfalz erzählt. Zum Artikel

Wette verloren

Der frühere Nationalspieler Mario Basler übernimmt nach einer verlorenen Wette den Trainerposten beim Kreisliga-Club SC Türkgücü Osnabrück. Zum Artikel