Ein Kleeblatt ist ein Glückssymbol. Greuther Fürth trägt es im Wappen, der 1. FC Kaiserslautern kann es gebrauchen, wenn die Mannschaft am Freitag in Franken antritt. Ein Sieg ist fast schon Pflicht im Kampf um den Klassenverbleib. Der FCK will am 29. Spieltag vorlegen und Druck auf die Konkurrenz im Tabellenkeller der Zweiten Liga ausüben – und vom unheilvollen 17. Tabellenplatz springen. Fünf FCK-Spieler treten auch gegen ihr Vergangenheit an, haben sie doch eine Vergangenheit im Trikot mit dem Kleeblatt. Für Trainer Friedhelm Funkel ist Glück derweil kein Faktor für den Endspurt der Saison. „Wer die Nerven behält, wird in der Liga bleiben“, sagt er.

Anpfiff in Fürth in um 18.30 Uhr, die RHEINPFALZ ist im Stadion und per Liveblog dabei.