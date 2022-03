Der Brezelfestumzug soll in diesem Jahr nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden. Die Bereitungen dafür laufen auf Hochtouren, wie die Verkehrsverein Speyer Veranstaltungs GmbH am Donnerstag mitgeteilt hat. Für den am Sonntag, 10. Juli, geplanten großen Brezelfestumzug endet die Anmeldefrist am Freitag, 25. März. „In Anbetracht der zurückliegenden Zeit und etwaiger Hürden bei der Organisationsplanung“, wie der Veranstalter mitteilt, kann es in diesem Jahr nur eine limitierte Anzahl an Festzugsbeiträgen geben. Die Organisatoren sind noch auf der Suche nach Teilnehmern aus Speyer oder der Region. „Es stehen noch einige Speyerer Vereine und Gruppen auf der Wunschliste“, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Rückfragen an die Festzugorganisatoren sind telefonisch über Dennis Peterhans (Telefon 0152-54161778), Benjamin Begner (0170-3016165) oder per E-Mail an info@verkehrsverein-speyer.de möglich. Anmeldeunterlagen gibt es unter www.speyerer-brezelfest.de.