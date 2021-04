Das Europaparlament hat dem Brexit-Handelspakt mit Großbritannien endgültig zugestimmt. Dies teilte Parlamentspräsident David Sassoli am Mittwochmorgen in Brüssel mit. Die Abstimmung war bereits am Dienstagabend erfolgt. Der bisher nur vorläufig angewendete Vertrag kann nun zum 1. Mai in Kraft treten.

Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, hat die Ratifizierung verteidigt. Sie stand in Frage, weil Großbritannien in den vergangenen Monaten bereits einseitig gegen Vereinbarungen zum Handel mit Nordirland verstoßen hatte. Der CSU-Politiker sagte im Deutschlandfunk am Mittwochmorgen, man habe nun die Möglichkeit, Großbritannien zum Einhalten der Regeln zu zwingen, etwa durch das Aussetzen des Handels in einigen Bereichen. Das Abkommen sieht einen zollfreien und unbegrenzten Warenverkehr vor.