Daimler Truck und Volvo haben ihre gemeinsame Brennstoffzellen-Strategie erläutert. Demnach wollen die Unternehmen 2025 mit der Serienproduktion von Brennstoffzellen in Europa beginnen, teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit. An welchem Standort die Brennstoffzellen produziert werden, soll im kommenden Jahr entschieden werden. Cellcentric, das gemeinsame Joint Venture der beiden Autobauer, wurde im März dieses Jahres gegründet. Aus Sicht beider Unternehmen ergänzen sich rein batterieelektrisch angetriebene und wasserstoffbasierte Brennstoffzellen-Lkw je nach individuellem Kundeneinsatz: Je leichter die Ladung und je kürzer die Distanz, desto eher wird die Batterie zum Einsatz kommen. Je schwerer die Ladung und je länger die Distanz, desto eher wird die Brennstoffzelle das Mittel der Wahl sein.

Im südpfälzischen Wörth, wo Daimler das weltweit größte LKW-Werk betreibt, sollen noch in diesem Jahr E-Lastwagen produziert werden. Der eActros mit rund 200 Kilometern Reichweite werde flexibel in die bestehende Produktion eingebaut, kündigte Standortleiter Matthias Jurytko im September 2020 an.