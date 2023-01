Eine eher unübersichtliche Preisentwicklung beim Brennholz beobachtet Imo Hauß, Geschäftsführer der Kommunalen Holzvermarktung Pfalz im südpfälzischen Maikammer: Seien die Preise für Pellets nach Höchstständen Ende letzten Jahres bei vielen Anbietern wieder gesunken, so blieben die Brennholz-Preise weiterhin auf einem hohen Niveau. Gründe dafür sieht Hauß auch in einer „Hamstermentalität“ vieler Kunden, die sich wegen der Energiekrise teilweise weit über den Bedarf dieses Winters mit Holz eingedeckt hätten. In der Folge seien die Brennholzpreise schon im letzten Jahr „regelrecht explodiert“, berichtet Hauß. Der Brennholzmarkt ist allerdings komplex – und Preisentwicklungen somit schwer vorauszusagen: Die Kommunale Holzvermarktung Pfalz vermarktet das Holz von etwa 270 Kommunen aus der Pfalz und Rheinhessen. Knapp 20 Prozent der insgesamt 120.000 verkauften Festmeter gehen dabei an Brennholzproduzenten. 80 Prozent landen in der stofflichen Verwertung, also beispielsweise in der Verpackungs- oder Möbelindustrie. Allerdings gehe auch dort ein Teil des anfallenden Restholzes in die Brennstoffproduktion, so Hauß. Zudem spielen auch gesamtwirtschaftliche Faktoren eine Rolle: Durch den saisonalen Rückgang beim Bau sinke auch die Nachfrage nach Bauholz – womit die Sägewerke auch weniger Restholz produzierten. Für den kommenden Winter erwartet Hauß keine sinkenden Preise – weil die hohen Einkaufspreise für Holz an die Kunden weitergegeben würden.