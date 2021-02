Ein brennendes Wohmobil auf der Autobahn 6 hat am Mittwochabend zu einer teilweisen Sperrung der Fahrbahn geführt. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, war die A6 hinter dem Kreuz Frankenthal auf Höhe Laumersheim in Fahrtrichtung Saarbrücken seit 20.50 Uhr komplett gesperrt. Verzögerungen bei den Löscharbeiten aufgrund eines größeren Gas-Tanks im Wohnmobil haben dazu geführt, dass die Fahrbahn noch bis nach 23 Uhr gesperrt blieb. Die Polizei teilte gegen 23 Uhr mit, dass die Löscharbeiten in den letzten Zügen seien. Als Ursache für den Wohnmobilbrand wurde zunächst ein technischer Defekt vermutet.