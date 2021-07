In der Nacht zu Samstag in Clausen (Kreis Südwestpfalz) ein Wohnmobil in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilt, war die Ursache dafür ein technischer Defekt. Zeugen meldeten den Beamten, dass sie Explosionsgeräusche gehört haben. Diese, so vermutet die Polizei, könnten entstanden sein, als die Batterie des Wohnmobils Feuer fing. Sowohl der Besitzer als auch seine Söhne haben versucht, den Brand zu löschen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 45.000 Euro. Neben einer Streife der Polizei Waldfischbach waren ein Fahrzeug des DRK, sowie vier Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehren Rodalben und Clausen im Einsatz.