Pfinztal - Kuriose „Verfolgungsjagd“ am Silvestertag in Pfinztal im Landkreis Karlsruhe: Die Ladung eines Mülllasters geriet gegen 9.20 Uhr während der Arbeit unbemerkt von den Mitarbeitern der Entsorgungsfirma in Brand. Als erste Notrufteilnehmer den Brand meldeten, befand sich das Entsorgungsfahrzeug gerade im Pfinztäler Ortsteil Kleinsteinbach.

Kuriose Verfolgungsjagd

Statt jedoch stehen zu bleiben, setzte sich der Lkw in Bewegung. Erst im Industriegebiet im Ortsteil Söllingen konnte der brennende Lkw gestoppt werden. Für die Feuerwehr ergab sich daraus eine kuriose Verfolgungsjagd, bei der zwischenzeitlich immer wechselnde Standorte des Fahrzeugs durch Zeugen gemeldet wurden. Auf Höhe des Edeka-Einkaufszentrums in der Hammerwerkstraße konnte der brennende Teil der verdichteten Müllmasse abgeladen werden.

Müllauto erfolgreich gelöscht